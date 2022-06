Fix: Omar Toprak hat seinen neuen Klub gefunden

Nachdem Abwehrspieler Omar Toprak seine gesamte bisherige Karriere in Deutschland verbracht hat, wechselt er nun in die Türkei.

Der 32-Jährige, der insgesamt 32-mal für die türkische Nationalmannschaft auflief, ist nun auch klubtechnisch erstmals in seiner zweiten bzw. ersten Heimat tätig. Antalyaspor hat sich die Rechte an Toprak ablösefrei gesichert und diesen mit einem Vertrag über zwei Jahre bis 2024 ausgestattet. Dort trifft der Innenverteidiger auf Nuri Sahin, den er aus gemeinsamen Zeiten in Dortmund und Bremen bestens kennt. Sahin ist inzwischen Trainer des türkischen Topklubs.

🔥 Hoş Geldin Ömer Toprak Kulübümüz Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz. #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/Albv4tU0iU — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 30, 2022

psc 30 Juni, 2022 14:07