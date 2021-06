Lukas Podolski ist stinksauer auf seinen türkischen Klub

Lukas Podolski wird seinen Verein Antalyaspor zum Monatsende nach anderthalb Jahren verlassen. Über die Verabschiedung, die er erfährt, ist er alles andere als glücklich.

Die Klubverantwortlichen haben den Weltmeister von 2014 via Twitter mit wenigen Worten verabschiedet. “Wir danken unserem Spieler Lukas Podolski für seinen Einsatz und wünschen ihm viel Erfolg in seinem neuen Leben”, heisst es in einer kurzen Mitteilung. Podolski ist stinksauer. Ebenfalls via Twitter schreibt er in türkischer Sprache: “Jeder Spieler, der für Antalyaspor gespielt hat, sollte einen Abschied bekommen, der seinem Namen würdig ist. Ich erwartete, dass sich unsere leitenden Angestellten bei mir persönlich bedanken und nicht über soziale Medien. Was für eine Schande.”

Die persönliche Zukunft des 36-Jährigen ist derzeit noch offen.

Antalyaspor adına ter akıtmış her oyuncu için ayrılırken adına yakışır bir veda yapılmalıydı. Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim.

Çok yazık. 👎🏽👎🏽👎🏽 — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) June 3, 2021

🙌 Teşekkürler @Podolski10 Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni yaşamında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/CUs0Jcg4KO — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 3, 2021

psc 4 Juni, 2021 13:51