Angel di Maria will weiterhin für Argentinien spielen

Wie Lionel Messi will auch Angel di Maria seine Karriere in der Albiceleste fortsetzen.

Der 34-jährige Flügelstürmer glänzte vor allem im WM-Final und war gegen Frankreich an beiden Treffern der Gauchos in der regulären Spielzeit direkt beteiligt, ehe er ausgewechselt wurde. Wie «TyC Sports» berichtet, will di Maria auch nach dem Erringen des WM-Titels weiterhin für Argentinien auflaufen. Einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft plant der Juve-Legionär nicht.

Bis anhin lief der Angreifer 129 Mal für sein Land auf. Im vergangenen Jahr war er auch Teil des argentinischen Siegerteams an der Copa America.

psc 23 Dezember, 2022 17:50