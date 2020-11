Diego Maradona muss am Gehirn notoperiert werden

Der Zustand von Fussballlegende Diego Maradona ist besorgniserregend: Der 60-Jährige muss laut argentinischen Medienberichten am Gehirn notoperiert werden.

Eine Blutung in der Nähe des Gehirns macht den Eingriff laut “TyC Sports” notwendig. Maradona wurde am Montag in der argentinischen Stadt La Plata ins Spital eingeliefert, nachdem sich sein Zustand verschlechtert hatte. Über das Wochenende feierte er noch seinen 60. Geburtstag.

psc 3 November, 2020 20:08