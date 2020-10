Lionel Messi hat eine Botschaft an alle Argentinier

Lionel Messi erlebte in der argentinischen Nationalmannschaft schon viele schwierige Momente und gab auch schon mehrfach den Rücktritt bekannt, den er allerdings jedes Mal rasch wieder zurückzog. Nun freut sich 33-Jährige offenbar so sehr wie noch nie für die Albiceleste aufzulaufen.

Argentinien ist gut in die WM-Quali gestartet und besiegte Ecuador in der Nacht auf Freitag dank einem Messi-Penalty mit 1:0. Was der Captain und Superstar anschliessend in der Mixed Zone sagte, dürfte alle Argentinier sehr erfreuen. “Es ist ein verrücktes Jahr. Wieder für die Nationalmannschaft spielen zu können und den Leuten mit einem Sieg Freude zu bereiten, das tut gut und sorgt für ein wenig Ablenkung. Ich wünsche allen Argentiniern viel Kraft”, so Messi nach dem Sieg.

psc 9 Oktober, 2020 16:18