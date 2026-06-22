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Doppelpack gegen Österreich

Messi knackt Kloses WM-Rekord

Autor: | Publiziert: 22 Juni, 2026 21:10
Messi knackt Kloses WM-Rekord

Lionel Messi hat Fussballgeschichte geschrieben. Beim 2:0-Erfolg Argentiniens gegen Österreich erzielte der Weltmeister beide Treffer und überholte damit endgültig Miroslav Klose als erfolgreichsten Torschützen der WM-Geschichte.

Nachdem Messi den bisherigen Rekord von 16 WM-Toren bereits mit einem Dreierpack zum Turnierauftakt gegen Algerien eingestellt hatte, sorgte nun sein Doppelpack gegen Österreich für die alleinige Bestmarke. Klose reagierte auf den historischen Moment mit grosser Anerkennung. Gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» sagte der ehemalige DFB-Stürmer: „Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter. Lionel Messi ist für mich der beste Fussballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!“

Bereits vor Beginn der Weltmeisterschaft hatte Klose erklärt, dass er fest mit einem neuen Rekordhalter rechne – und dass er sich freuen würde, wenn Messi diesen Rekord übernehme. Der Deutsche hatte die Marke von 16 WM-Toren im Halbfinale der WM 2014 gegen Brasilien aufgestellt und dabei den bisherigen Rekordhalter Ronaldo überholt. Für seine 16 Treffer benötigte Klose vier Weltmeisterschaften.

Messi bestreitet in Nordamerika mittlerweile seine sechste WM-Endrunde. Sein erstes WM-Spiel absolvierte der Argentinier am 16. Juni 2006 beim 6:0-Sieg gegen Serbien und Montenegro in Deutschland. Damals war er erst 18 Jahre alt und steuerte direkt ein Tor sowie eine Vorlage bei. Fast 20 Jahre später steht Messi nun allein an der Spitze der ewigen WM-Torjägerliste – ein weiterer Meilenstein in einer Karriere, die ohnehin schon zu den aussergewöhnlichsten der Fußballgeschichte zählt. Argentinien darf sich zudem über den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel freuen.

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