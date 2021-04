Karriereende? Arjen Robben hat Entscheidung noch nicht getroffen

Nach einer längeren Pause, die er zum Formaufbau genutzt hat, meldete sich Arjen Robben am Sonntag zurück und kam für seinen Verein FC Groningen wieder zu einem Kurzeinsatz. Ob er seine Karriere über den Sommer hinaus fortsetzt, lässt der 37-jährige Flügelstürmer weiterhin offen.

Nach der 0:2-Niederlage gegen Heerenveen spricht Robben auch über seine Zukunftsplanung. Der Rücktritt ist in seinen Gedanken in jedem Fall ein Thema, wie er gegenüber “ESPN” zugibt. “Ich habe einige Momente gehabt, in denen ich mich gefragt habe: Ergibt das noch Sinn?”, so der Routinier. Gleichzeitig stellt Robben aber auch klar: “Aufgeben kommt in meinem Vokabular nicht vor.”

Noch fühlt er sich nach längerer Abwesenheit nicht bei 100 Prozent: “Du willst so gerne zurück auf das Feld, heute ist es gelungen. Jetzt ist zu hoffen, dass man gegen Ende der Saison vielleicht wieder von Anfang an spielt. Aber das ist nicht einfach. Ich habe fast zwei Jahre nicht gespielt.”

Grundsätzlich macht er die Entscheidung über die Fortsetzung der Karriere vom Körper und auch von seiner Familie abhängig. Noch sei die Zeit aber nicht reif für eine finale Wahl: “Ich weiss nicht, ob meine Frau so glücklich damit wäre, das ist im Moment auch noch kein Thema. Erst muss man sehen, wie die kommenden Wochen laufen werden.”

psc 12 April, 2021 16:07