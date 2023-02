Er hat genug: Mesut Özil beendet seine Karriere

Mesut Özil macht mit 34 Jahren Schluss: Der Weltmeister von 2014 hat angeblich entschieden, seine Karriere zu beenden.

Der Spielmacher schnürt seine Schuhe derzeit für Istanbul Basaksehir, stand dort in der aktuellen Saison aber nur in sieben Spielen im Einsatz. Am Donnerstag könnte er seine letzte Partie bestritten haben. Wie «Fanatik» berichtet, wurde die Vertragsauflösung bereits vorbereitet. Und Özil soll seinen Teamkollegen verraten haben, dass er die Fussballschuhe an den Nagel hängt.

Der gebürtige Gelsenkirchener blickt auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück, die in den letzten Jahren aber eher Schiffbruch erlitt. Zu seinen grössten Erfolgen zählt neben dem WM-Titel 2014 der Gewinn der spanischen Meisterschaft mit Real Madrid. Mit Arsenal gewann er unter anderem viermal den FA Cup.

psc 3 Februar, 2023 12:04