Belgien-Coach Martinez vor Verlängerung

Seit fast vier Jahren kümmert sich Roberto Martinez um die Belange der belgischen Fussball-Nationalmannschaft. Die vertragliche Vereinbarung endet in wenigen Wochen. Die Verlängerung scheint lediglich Formsache.

Roberto Martinez bleibt offenbar über den Sommer hinaus Trainer der belgischen Fussball-Nationalmannschaft. In Belgien berichten darüber verschiedene Medien unisono. Demnach habe der Iberer seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag über die WM 2022 in Katar hinaus prolongiert.

Martinez steht bereits seit August 2016 bei den Roten Teufeln an der Seitenlinie. Der 46-Jährige hat aus Belgien einen Geheimfavoriten gemacht. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Russland belegte er mit seiner Mannschaft den 3. Platz. Für die in das kommende Jahr verschobene Europameisterschaft ist Belgien bereits qualifiziert.

Eine offizielle Bestätigung der Verlängerung steht zur Stunde noch aus.

aoe 2 Mai, 2020 15:30