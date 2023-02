Domenico Tedesco ist neuer belgischer Nationaltrainer

Der 37-jährige Italo-Deutsche folgt bei den Red Devils auf Roberto Martinez, der sein Amt nach der verpatzten WM im vergangenen Jahr (Aus nach der Gruppenphase) niedergelegt hat. Der Vertrag läuft zunächst bis zur EM 2024 in Deutschland. Für Tedesco ist es die erste Aufgabe als Nationalcoach. «Für mich ist es eine grosse Ehre, der neue Cheftrainer von Belgien zu sein. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und bin hochmotiviert», sagt er.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3

