Der 29-Jährige erlitt im Champions League-Final gegen Chelsea bei einem Zweikampf mit Antonio Rüdiger Gesichtsverletzungen und muss die EM mit einer Spezialmaske bestreiten, die nun angefertigt wird. Der belgische Nationaltrainer Roberto Martinez sagte am Mittwoch, dass er im ersten Spiel eher noch nicht mit De Bruyne rechnet. Im Laufe des Turniers soll er dann aber spielen können.

Kevin De Bruyne is likely to miss Belgium's #Euro2020 opener against Russia on June 12 through injury

