Thomas Vermaelen tritt zurück und wird Assistenztrainer bei Belgien

Der Routinier wird künftig als Assistent von Roberto Martinez bei der belgischen Nationalmannschaft tätig werden. Selbst bestritt Vermaelen während seiner langen Karriere 85 Länderspiele. Das letzte davon an der Europameisterschaft im vergangenen Sommer. Klubtechnisch war er seit Sommer 2019 für Vissel Kobe in Japan tätig. Dort läuft sein Vertrag Ende diesen Monats aus. Vermaelen sieht den richtigen Zeitpunkt für den Rücktritt gekommen.

A new member in our technical staff! 🙌 #DEVILTIME

➡️ https://t.co/Eobaf5WR0Y pic.twitter.com/0V4hZAbULL

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) January 21, 2022