Grosse Ehre für Nati-Stürmer Seferovic: Spieler des Monats in Portugal

Grosse Ehre für den Schweizer Nationalspieler Haris Seferovic: Der Benfica-Stürmer wird in Portugal zum Spieler des Monats ausgezeichnet.

Der 29-Jährige zeigt sich in dieser Saison äusserst treffsicher. Derzeit führt er die Torschützenliste der portugiesischen Liga NOS mit 16 Toren gemeinsam mit Pedro Gonçalves von Sporting an. Im Monat März konnte Seferovic besonders brillieren: 6 Tore und ein Assist gelangen ihm in fünf Spielen. Dafür erhält er die Auszeichnung zum Spieler des Monats.

🏆 𝗔𝘃𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 + 🏆 𝗝𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 = mais um 'bis' para Seferović! 🔥 O atleta recebeu os prémios relativos ao desempenho em março e, na reação 🎙, dividiu o mérito com a equipa.#LigaPortugal #LigaNOS #criatalento #futebolcomtalento pic.twitter.com/Jdafx4g7MU — Liga Portugal (@ligaportugal) April 15, 2021

psc 16 April, 2021 16:44