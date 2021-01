Seferovic meldet sich nach Corona-Pause mit Siegtreffer zurück

Der Schweizer Nationalspieler Haris Seferovic hat seine Corona-Erkrankung überstanden und führt Benfica bei seinem Comeback gleich zum Sieg.

Der 28-Jährige erhält im Ligaspiel gegen Tondela das Vertrauen von Trainer Jorge Jesus und trifft in der 56. Minute zum wegweisenden 1:0. Damit ist Seferovic massgeblich am 2:0-Sieg Benficas beteiligt. In der 75. Minute wird er durch Luca Waldschmidt ersetzt. Es ist bereits der siebte Ligatreffer des Schweizer Nati-Stürmers, der in dieser Saison wieder zu alter Stärke gefunden hat.

Das Tor von Seferovic im Video:

psc 8 Januar, 2021 22:01