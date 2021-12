Meuterei bei Benfica: Trainer von Haris Seferovic muss gehen

Beim portugiesischen Spitzenklub Benfica gibt es zum Jahresende hin alles andere als besinnliche Tage: Wegen einer Meuterei der Spieler muss Trainer Jorge Jesus gehen.

Der eigentlich noch bis Saisonende laufende Vertrag wird aufgelöst. Zahlreiche Spieler haben sich mit Jorge Jesus angelegt und waren über das Auftreten des Trainers und dessen Methoden alles andere als begeistert. Das Fass zum Überlaufen brachte eine Episode mit Teamleader Pizzi: Nachdem dieser im Anschluss an das Pokalaus einige Mitspieler und auch das Trainerteam kritisierte hatte, liess Jesus den 32-jährigen Angreifer isoliert trainieren. Die übrigen Spieler solidarisierten sich aber mit ihrem Teamleader und gingen auf die Barrikaden. Dies kostet dem Coach nun letztlich den Kopf. Die Klubleitung zieht die Konsequenzen und stellt den 67-Jährigen vor die Türe. Für Haris Seferovic und Co. gibt es also einen neuen Coach.

Als potentielle Nachfolger werden unter anderem Paulo Fonseca (Ex-AS Roma) und Andrea Pirlo (Ex-Juventus) gehandelt. Vorerst wird Nelson Verissimo (44), Trainer der zweiten Mannschaft Benficas, in die Bresche springen.

psc 28 Dezember, 2021 15:25