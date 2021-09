Nächster Nati-Schock: Auch Haris Seferovic fällt aus

Die Verletzungsmisere in der Schweizer Nati reisst nicht ab. Neben Captain Granit Xhaka wird auch Haris Seferovic die WM-Qualispiele vom Oktober verpassen.

Der 29-Jährige laboriert weiterhin an einem leichten Muskelfaserriss an der linken Wade, den er sich schon vor einiger Zeit zugezogen hat. Seferovic kommt deshalb für Einsätze in der Nati gegen Nordirland (9. Oktober) und Litauen (12. Oktober) nicht infrage. Seferovic ist erst langsam auf dem Weg zurück, wie er “Blick” verrät: “Die letzten zwei Wochen habe ich nur Therapie und Krafttraining für den Oberkörper gemacht, ab nächster Woche beginne ich langsam wieder mit Lauftraining.”

Der Torjäger wird im Aufgebot von Nati-Coach Murat Yakin fehlen, das am Freitag veröffentlicht wird. Seferovic hatte sich an der gleichen Stelle bereits zum Saisonstart verletzt und stieg dann wohl zu früh wieder ein: “Das war wohl ein bisschen zu viel. Danach habe ich mich im Training bei Benfica erneut an derselben Stelle verletzt. Der Arzt meinte, dass der Riss dieses Mal noch grösser geworden sei.”

In der Offensive kann Yakin im Vergleich zu den Spielen zu Beginn dieses Monats immerhin wieder auf Breel Embolo zurückgreifen. Mit Spannung wird erwartet, ob die formstarken Josip Drmic und Michi Frey Aufgebote erhalten.

