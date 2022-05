Nati-Stürmer Haris Seferovic steht bei Benfica auf der Abschussliste

Der Schweizer Nati-Stürmer Haris Seferovic muss sich im Sommer möglicherweise nach einem neuen Klub umsehen.

Nach Angaben von “O Jogo” zählt er zu einer achtköpfigen Abschussliste, die die Klubverantwortlichen zusammengestellt haben. Seferovic soll den Verein demnach trotz weiterlaufendem Vertrag bis 2024 verlassen. Der neue Trainer Roger Schmidt könnte in der Offensive auf andere Kräfte zählen.

Jüngst betonte der 82-fache Nationalspieler, dass es ihm in Lissabon mit seiner Familie grundsätzlich gefällt. Mittlerweile schnürt er seine Schuhe beinahe seit fünf Jahren da. Allerdings wisse man im Fussball nie, was die Zukunft bringe. Vielleicht ist es in seinem Fall ein baldiger Transfer.

Wegen Verletzungsproblemen kam er für Benfica in dieser Saison bisher erst zu neun Ligaspielen.

psc 6 Mai, 2022 11:47