Nati-Stürmer Haris Seferovic soll der Lewandowski Portugals werden

Haris Seferovic befindet sich voll im Rennen um die Torjägerkrone Portugals. Sein Trainer Jorge Jesus will ihn unterstützen.

Vor den abschliessenden drei Ligaspielen des Jahres ziert Seferovic gemeinsam mit Pedro Gonçalves von Stadtrivale Sporting die Spitze der Torschützenliste in der portugiesischen Liga NOS. Ein Vergleich mit Robert Lewandowski hinkt zwar ein wenig, schliesslich hat der Pole mehr als die doppelte Anzahl Ligatreffern markiert (39), doch Benfica-Trainer Jorge Jesus betont auf einer Pressekonferenz, dass er alles in seiner Macht stehende tun wird, um Seferovic zum Titel als bester Torschütze der Saison zu verhelfen.

Der 29-Jährige wird also in den verbleibenden Partien sicherlich in der Startelf stehen. In den letzten drei Spielen war er nicht mehr erfolgreich, Aussichten auf den prestigeträchtigen Titel hat er dennoch weiterhin. Und der Support seines Trainers und wohl auch seiner Teamkollegen sind ihm gewiss.

psc 10 Mai, 2021 16:35