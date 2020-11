Der Portugiese verlässt seine Heimat und seinen langjährigen Klub und macht in der Serie A ein neues Kapitel auf. Im Juni hatten sich die Giallorossi von Gianluca Petrachi getrennt, nachdem dieser Kritik an der Klubleitung geäussert hatte. In der Zwischenzeit wurden diverse Kandidaten wie Victor Orta, Luis Campos oder Ralf Rangnick und Jonas Boldt gehandelt. Das Rennen macht nun aber Tiago Pinto.

Official. Tiago Pinto joins AS Roma as new director from Benfica. No Victor Orta, no Luis Campos. 🤝🟡🔴 #ASRoma https://t.co/V4Miq02vRF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2020