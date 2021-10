Benito: “Will die Zukunft in meiner eigenen Hand haben”

Loris Benito ist nach seiner Vertragsauflösung bei Girondins Bordeaux weiterhin auf Klubsuche. Nun spricht der Defensivspieler über seine Zukunft.

Bei der EURO 2020 spielte Loris Benito noch eine wichtige Rolle für die Schweizer Nati – nun ist es ohne Verein. Der 29-Jährige erklärte dem “SRF”: “Meine Situation war klar, ich hatte noch ein Jahr Vertrag bei Bordeaux und dem Klub meinen Wechselwunsch mitgeteilt. Ich suchte nach einer neuen Challenge, aber nur wenn die richtige Lösung da ist.”

Allerdings hat der Linksverteidiger bis dato keinen neuen Klub gefunden. Der Vertrag in Bordeaux wurde letztlich aufgelöst, “weil ich vorwärtskommen möchte. Ich will die Zukunft in meiner eigenen Hand haben”, so Benito.

adk 8 Oktober, 2021 15:17