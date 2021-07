Beschluss gefasst: Arjen Robben tritt definitiv zurück

Jetzt ist es definitiv: Arjen Robben hängt seine Fussballschuhe definitiv an den Nagel.

Der Flügelspieler gab in der letzten Saison ein Comeback bei seinem Stammklub FC Groningen. Allerdings hatte er mit Verletzungs- und Fitnessproblemen zu kämpfen und bestritt deshalb nur sieben Pflichtspiele. Am Donnerstagmittag gibt Robben nun in den sozialen Medien bekannt, dass er vom Profifussball zurücktritt. Während seiner langen Karriere lief er unter anderem für Chelsea, Real Madrid und schliesslich jahrelang für den FC Bayern auf, mit dem er einen Champions League-Titel errang. Mit der niederländischen Nationalmannschaft bestritt er 96 Länderspiele.

Beste voetbalvrienden, Ik heb besloten om te stoppen met mijn actieve voetbalcarrière. Een heel moeilijke keuze. Ik wil iedereen bedanken voor alle hartverwarmende steun! Groetjes, Arjen pic.twitter.com/aAEdxdL5tU — Arjen Robben (@ArjenRobben) July 15, 2021

psc 15 Juli, 2021 13:19