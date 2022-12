Blaise Matuidi gibt seinen Rücktritt bekannt

Der französische Mittelfeldspieler Blaise Matuidi erklärt mit 35 Jahren seinen Rücktritt.

Der Routinier stand zuletzt während zweieinhalb Jahren in der MLS für Inter Miami unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison baute Phil Neville allerdings nicht mehr auf Matuidi, der letzte Einsatz des Spielmachers datiert daher aus dem Jahr 2021. Nachdem sein Kontrakt in Florida zum Jahresende ausläuft, hat der Weltmeister von 2018 nun erklärt, dass er seinen Rücktritt vom Profifussball gibt.

Insgesamt bestritt er 400 Spiele in der Ligue 1, 98 in der Serie A und 47 in der MLS. Für die Équipe Tricolore lief er 84 Mal auf. Neben dem Weltmeistertitel gewann er auf Klubebene mit Paris St. Germain fünf französische und mit Juventus drei italienische Meistertitel. Es kommen drei Cupsiege in Frankreich und einer in Italien mit besagten Klubs hinzu.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Blaise Matuidi (@blaisematuidiofficiel)

psc 23 Dezember, 2022 16:46