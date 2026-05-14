Bis 2030
Brasilien verlängert den Vertrag mit Nationaltrainer Carlo Ancelotti
Noch vor dem WM-Start verlängert der brasilianische Verband den Vertrag mit seinem Nationaltrainer Carlo Ancelotti.
Der 66-Jährige hat das Amt vor Jahresfrist übernommen. Der erste echte Test mit der Weltmeisterschaft in diesem Sommer steht noch aus. Ancelotti hat aber derart viel Vertrauen aufgebaut, dass die Verbandsverantwortlichen langfristig auf ihn setzen wollen.
Der neue Kontrakt des Italieners läuft bis 2030. An der WM trifft die Seleçao in der Gruppenphase auf Marokko, Haiti und Schottland trifft.
Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030!
O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!
Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.
A caminhada continua. Nosso sonho também.
— brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026
