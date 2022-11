Neymar emotional: «Schwierigster Moment meiner Karriere»

Glück für die Schweiz, Pech für Brasilien: Neymar wird verletzungsbedingt kein Gruppenspiel mehr für sein Heimatland bestreiten können. Nun reagiert der Superstar mit einem emotionalen Post in den sozialen Medien.

Beim WM-Auftakt gegen Serbien (2:0) hatte sich Neymar seinen Knöchel so schwer lädiert, dass er in der Gruppenphase kein Spiel mehr absolvieren kann. Der Superstar fehlt also kommenden Montag (17 Uhr) gegen die Schweiz sowie bei der abschliessenden Vorrundenpartie gegen Kamerun (Freitag, 20 Uhr).

«Heute ist einer der schwierigsten Momente meiner Karriere… und das schon wieder bei einer Weltmeisterschaft», schreibt Neymar hochemotional bei Instagram. «Ich habe eine Verletzung. Ja, es ist langweilig, es wird wehtun, aber ich bin mir sicher, dass ich die Chance haben werde, zurückzukehren, weil ich alles tun werde, um meinem Land, meinen Mannschaftskameraden und mir selbst zu helfen.»

Brasilien führt Gruppe G nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten an. Gleichauf mit der Schweiz, die gegen Kamerun knapp mit 1:0 gewann. Am Montag dürfte also das Duell um den Gruppensieg stattfinden. In Brasilien zweifelt wegen der Neymar-Verletzung allerdings niemand daran, dass die Selecao als Vorrundensieger in die K.o.-Phase einziehen wird.

aoe 26 November, 2022 11:09