Neymar vor Copa America-Finale wütend auf abtrünnige Fans

Die Copa America erhält in der Nacht auf Sonntag ihr Traumfinale zwischen Brasilien und Argentinien. Vor dem Endspiel heizt Superstar Neymar die Stimmung an.

In Brasilien, das als Gastgeber für das Turnier eingesprungen ist, gibt es von Seiten einiger Fans grosse Kritik an der Tatsache, dass das Turnier trotz grassierender Corona-Pandemie ins Land geholt wurde. Dies hat auch einen negativen Effekt, was die Begeisterung für die Seleçao angeht. Sie war schon deutlich grösser. Via Instagram richtet Neymar nun durchaus gehässige Worte in Richtung abtrünniger Fans: “Ich bin Brasilianer mit grossem Stolz und mit viel Liebe”, schreibt der der 29-Jährige. “Mein Traum war es schon immer, in der brasilianischen Nationalmannschaft zu spielen und die Fans singen zu hören. Ich habe Brasilien noch nie angegriffen und werde das auch nicht tun, wenn Brasilien um etwas spielt, egal bei welchem Sport, einem Modelwettbewerb, den Oscars oder was zur Hölle …”

Und weiter: “Wenn Brasilien dabei ist, bin ich für Brasilien, aber welcher Brasilianer würde etwas anderes tun? Okay, ich werde es respektieren, aber f**** euch.” Immerhin hängt er noch drei lachende Emojis an seine Worte.

Neymar wird sich am Wochenende unter anderem mit seinem Kumpel Lionel Messi duellieren, der Argentinier als Kapitän anführt.

psc 9 Juli, 2021 16:43