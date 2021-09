Neymar wütet gegen Kritiker: “Es ist Zeit, den Mund aufzumachen”

Neymar hat genug von den Gehässigkeiten und kritischen Kommentaren gegen seine Person und schiesst jetzt gegen die Nörgler zurück.

Immer wieder wird der 29-jährige Brasilianer für seine Leistungen kritisiert. In den vergangenen Wochen war es wieder extrem. Hinzu kamen beleidigende Äusserungen wegen seiner Figur und angeblichen Übergewichts. Im Gespräch mit “Globo” wird Neymar jetzt deutlich. “Ich weiss nicht, was ich noch machen muss, dass mich die Leute respektieren. Es ist normal geworden, geht schon so lange”, sagt er und führt aus: “Ich denke, es ist Zeit für mich, dass ich den Mund aufmache. Denn mir wird jede mögliche Respektlosigkeit entgegengebracht.”

Nach seinem Treffer gegen Peru in der WM-Quali präsentierte Neymar beim Torjubel sein Sixpack. Damit machte er auch deutlich, dass er keine Gewichtsprobleme hat. Auf Instagram legte er nach: “Der Fette ist doch gut im Fussball.”

