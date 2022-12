Pele ist im Alter von 82 Jahren verstorben

Die brasilianische Fussballlegende ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Was sich in den letzten Tagen aufgrund der schlimmen Nachrichten rund um den Gesundheitszustand des an Darmkrebs erkrankten dreimaligen Fussballweltmeisters abgezeichnet hat, ist nun traurige Tatsache. Sein Agent Agent Joe Fraga hat die Meldung der Nachrichtenagentur «AP» bestätigt. Pele erlag in einem Spital von São Paulo seiner Erkrankung. Die engsten Familienangehörigen haben den ehemaligen Fussballer bis zuletzt am Krankenbett begleitet.

psc 29 Dezember, 2022 20:03