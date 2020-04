Edinson Cavani wechselt doch nicht zu den Boca Juniors

Die Hoffnung auf eine Verpflichtung von Edinson Cavani war bei den Boca Juniors zwischenzeitlich gross. Sie haben sich nun zerschlagen.

Der 33-jährige Uruguayer wird doch nicht zum argentinischen Traditionsklub wechseln, wie Klubpräsident Jorge Amor Ameal jetzt im “Radio Splendid” festhält: “Es macht uns stolz, dass wir mit einem Spieler wie Cavani in Verbindung gebracht werden. Aber unsere wirtschaftliche Realität passt damit nicht zusammen.”

Am Urteil über den Torjäger ändert Ameal nichts. Dieser sei “ohne Zweifel ein grossartiger Spieler. Aber wir müssen an die Spieler denken, die bereits in unseren Reihen sind und ihnen unser Vertrauen schenken.”

Wohin die Reise Cavanis führt, ist weiterhin unklar. Sein im Sommer auslaufender Vertrag bei PSG wird jedenfalls nicht mehr verlängert.

psc 2 April, 2020 17:05