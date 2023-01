Ronaldo-Klub Al-Nassr verpflichtet neuen Goalie

Der saudische Verein Al-Nassr verpflichtet mit Agustin Rossi einen neuen Goalie. Der 27-jährige Argentinier ersetzt beim Verein von Cristiano Ronaldo den Kolumbianer David Ospina.

Dieser fällt verletzungsbedingt noch mehr als ein Monat aus. Rossi wird dabei bis Saisonende für 1,2 Mio. Euro von den Boca Juniors ausgeliehen. Per 1. Juli hat der Keeper dann bereits bei Flamengo Rio de Janeiro in Brasilien unterschrieben. Das Engagement in Saudi-Arabien ist also zeitlich arg begrenzt.

psc 25 Januar, 2023 10:02