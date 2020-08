In der 83. Minute ist Ajeti nach einem Abpraller erfolgreich und führt Celtic mit seinem erfolgreichen Schuss zum Sieg:

Es ist das erste Tor im ersten Ligaspiel überhaupt. Ajeti wird erst in der 74. Minute eingewechselt.

Kurz zuvor kommt Cedric Itten beim Stadtrivalen Rangers über 90 Minuten zum Einsatz. Beim 2:0-Sieg gegen Kilmarnock reiht er sich nicht in die Skorerliste ein.

Three points on the road thanks to new Bhoy, Albian Ajeti's first goal in the Hoops! 🙌#DUFCCEL 🟠🍀 pic.twitter.com/M74lEGjgWK

