Ajeti blickt nach schwieriger Vorsaison nach vorne

Nach seinem Wechsel vom FC Basel zu Celtic Glasgow vermochte Albian Ajeti bislang der grosse Durchbruch noch nicht zu gelingen. Dass sich dies ändert, darauf hofft der Stürmer mit Hinblick auf die kommende Saison.

30 Pflichtspiele bestritt Albian Ajeti in der vergangenen Saison für Celtic Glasgow, stand dabei allerdings nur 13 Mal in der Startelf und erzielte insgesamt sechs Tore. Für den Ex-FCB-Star zu wenig, sagte er nun der “Scottish Sun”: “Die letzte Saison war schwierig – nicht nur für mich, sondern für alle. Aber ich schaue jetzt nach vorne und konzentriere mich auf die neue Saison.”

Der 24-Jährige betonte zudem: “In erster Linie wollen wir natürlich zurück an die Spitze, das ist unser grösstes Ziel. Persönlich will ich dem Team so gut helfen wie ich kann.” Seinen Coach Ange Postecoglou konnte er indes nur loben: “Er ist sehr ruhig, aber richtig selbstbewusst. Er ist so überzeugend mit allen, was er sagt und tut. Das gibt uns Spielern auch wiederum Selbstvertrauen.”

adk 11 Juli, 2021 15:58