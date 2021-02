Neuer Coach für Ajeti: Neil Lennon tritt bei Celtic zurück

Der 49-jährige Nordire zieht die Konsequenzen aus dem schwachen Saisonverlauf: Celtic liegt in der Meisterschaft nach 30 Spieltagen ganze 18 Punkte hinter Stadtrivale Rangers FC. “Wir haben aufgrund vieler Faktoren eine schwierige Saison hinter uns und es ist natürlich sehr frustrierend und enttäuschend, dass wir nicht in der Lage waren, die gleichen Höhen zu erreichen, wie zuvor. Ich habe so hart wie immer gearbeitet, um zu versuchen, die Dinge umzukehren, aber leider haben wir es nicht geschafft, die Art von Lauf zu bekommen, die wir gebraucht haben”, sagt Lennon, der im Februar 2019 seine zweite Amtszeit angetreten hatte.

Celtic gewann zuletzt neun Meisterschaften in Folge. In dieser Saison wird dies nicht gelingen. Bis Saisonende wird der bisherige Co-Trainer John Kennedy das Team coachen. Betroffen ist mit Albian Ajeti auch ein Schweizer Profi. Der frühere FCB-Stürmer wechselte letzten Sommer von West Ham zum schottischen Traditionsklub.

Bei Celtic bedauert man über den Rücktritt seines Trainers. “Für mich persönlich ist es ein trauriger Tag. Neil ist ein Mann von Qualität und Anstand, er ist jemand, der immer ein Teil des Celtic-Gefüges sein wird und jemand, der immer im Celtic Park willkommen sein wird. Im Namen aller und auch persönlich möchte ich Neil für seine Arbeit als Trainer danken und wünsche ihm und seiner Familie alles Gute”, sagt der Vorstandsvorsitzende Peter Lawwell, der sein Amt am Saisonende ebenfalls niederlegen wird.

Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.

We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward.

— Celtic Football Club (@CelticFC) February 24, 2021