Goalie Benjamin Siegrist unterschreibt bei Celtic Glasgow

Der 30-Jährige hat sich in den vergangenen vier Jahren bei Dundee United in der schottischen Liga einen Namen gemacht. Nicht zuletzt deshalb wird er nun von Celtic verpflichtet und mit einem Vierjahresvertrag bis 2026 ausgestattet. Siegrist kann dabei ablösefrei wechseln. Der U17-Weltmeister von 2009 kämpft bei seinem neuen Klub mit dem früheren englischen Nati-Keeper Joe Hart (35) um den Stammplatz.

🆕✍️ #SiegristSigns!

We are delighted to announce the signing of Swiss Goalkeeper Benjamin Siegrist on a four-year contract! 🇨🇭🧤

Welcome to #CelticFC, Ben! 🍀

— Celtic Football Club (@CelticFC) June 21, 2022