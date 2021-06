Überraschende Wahl: Neuer Celtic-Trainer für Ajeti

Der 55-jährige Australier mit griechischen Wurzeln war zuletzt in Japan bei Yokohama F. Marinos tätig. Zwischen 2013 und 2017 zeichnete er die Verantwortung bei der australischen Nationalmannschaft. Nun wird Postecoglou erstmals in Europa arbeiten. Bei Celtic, wo unter anderem der Schweizer Stürmer Albian Ajeti spielt, tritt er die Nachfolge von John Kennedy an, der nach dem Rücktritt von Neil Lennon im Februar interimsmässig zum Cheftrainer befördert wurde.

Celtic Football Club is delighted to announce that it has appointed Ange Postecoglou to the position of Football Manager.

