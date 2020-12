Chancen steigern: Drei Tipps für Sportfans

Natürlich spielt Glück bei Sportwetten immer eine Rolle. Ohne etwas Glück gewinnt man nicht. Allerdings kann man mit der richtigen Strategie dafür sorgen, dass sich der Einfluss des Glücks verringert. Wer gute Tipps beherzigt, steigert seine Chancen auf ein erfolgreiches Wetten bei verschiedensten Sportarten. Drei dieser Tipps gibt es hier im Artikel.

1) Das gesamte Wettangebot kennenlernen

Viele Freunde von Sportwetten entscheiden sich stets für dieselbe Wettart. Bei den Fußballwetten ist das häufig die Wette auf ein Unentschieden, den Sieg oder die Niederlage einer Mannschaft bei einem bestimmten Spiel. Gegen diese Wette ist nichts einzuwenden. Sie ist spannend. Aber es gibt halt noch viel mehr. Beim Fußball kann man zum Beispiel auf die Anzahl der Tore in einem Spiel wetten (über X/ unter X) oder auf den Gesamtsieger eines Turniers (Langzeitwetten).

Man kann darüber hinaus darauf wetten, dass beide Teams in einem Spiel mindestens ein Tor schießen oder darauf, wer zur Halbzeit führt. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, zu denen auch Live-Wetten gehören, die man während des laufenden Spiels abschließt. Und was beim Fußball gilt, gilt natürlich auch bei vielen anderen Sportarten: Das Wettangebot geht über reine Sieg/Niederlage-Wetten hinaus. Allerdings stehen bei jeder Sportart andere Wettangebote im Fokus.

Während etwa im Fußball eine Wette auf ein Unentschieden durchaus chancenreich ist, ist sie beispielsweise im Basketball eine Wette auf ein absolutes Ausnahmeergebnis. Aber auch hier gilt: Wer sich mit dem gesamten Wettangebot für eine Sportart auskennt, kann bei der Suche nach den Wetten mit den größten Erfolgsaussichten aus dem Vollen schöpfen.

2) Spezialangebote des Wettanbieters nutzen

Jeder Wettanbieter bietet potenziellen Kunden bisweilen attraktive Spezialangebote. Bei ihnen beteiligt er sich vielleicht an den Wetteinsätzen. Er erhöht Gewinne oder ermöglicht kostenlose Sportwetten, mit denen man den Einsatz für echte Wetten gewinnen kann. Als Sportwetten-Fan sollte man stets Ausschau nach solchen Angeboten halten und sie konsequent nutzen. Jede einzelne steigert die Chance auf einen Erfolg oder sorgt dafür, dass Gewinne im Erfolgsfall höher ausfallen.

3) Kurzfristig entscheiden

Natürlich sind Wettanbieter schnell darin, ihre Quoten an neue Gegebenheiten anzupassen. Das ist nur allzu verständlich. Schließlich ist ihr eigener Erfolg von Quoten abhängig, die sich möglichst gut an Wahrscheinlichkeiten orientieren. Bisweilen sichert man sich aber doch durch eine schnelle Reaktion besondere Chancen. Vielleicht erfährt man etwa sehr frühzeitig von der Verletzung eines Tennisstars, der auf Platz 1 der Wetten auf einen Sieg bei einem wichtigen Turnier steht. Dann kann man eventuell noch mit den guten Quoten des Zweit- oder Drittplatzierten wetten, bevor diese an die veränderte Situation angepasst werden.

Das sind nur drei von zahlreichen Tipps, die die Chancen bei Sportwetten steigern können.

