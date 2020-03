Chinese Super League beginnt am 18. April wieder

Im Reich der Mitte wurde die Coronakrise massiv eingedämmt. Die Anzahl Neuinfizierter ist drastisch gesunken. Deshalb wurde nun entschieden den Ligabetrieb in der Chinese Super League und auch in der zweiten Liga per 18. April wieder aufzunehmen. Betroffen ist mit Blerim Dzemaili auch der einzige Schweizer Kicker in China: Der 33-Jährige wechselte Ende Januar zu Shenzhen FC, das zurzeit noch in der zweitklassigen League One spielt.

psc 17 März, 2020 09:55