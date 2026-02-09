Cristiano Ronaldo beendet seinen Streik bei Al-Nassr und wird am kommenden Wochenende wieder auf dem Platz stehen.

Wie «A Bola» berichtet, hat der portugiesische Superstar seinen Protest beendet, wegen dem er zuletzt zwei Partien und auch mehrere Trainingseinheiten verpasst hat. CR7 offenbarte mit seiner Aktion die Unzufriedenheit über die Transferpolitik des Public Investment Fonds, der die Mehrheit an Al-Nassr hält. Aus Sicht von Ronaldo werden beim Verein zu wenig Investitionen getätigt – gerade auch im Vergleich zu Ligakonkurrenten. Neue Spekulationen besagen nun auch, dass die Gehaltszahlungen nicht wie vereinbart abgewickelt wurden.

Der 41-Jährige brennt aber offenbar wieder auf Einsätze. Er habe dem Klub mitgeteilt, dass er zurückkehren wird. Al-Nassr steht am Mittwoch im AFC Cup dem turkmenischen Verein Arkadag FK gegenüber. Da könnte Ronaldo noch fehlen. In der Saudi Pro League will er beim Spiel gegen Al-Fateh am Samstag dann aber wieder mit von der Partie sein.

Ob es für Ronaldo über diese Saison hinaus in Saudi-Arabien weitergeht, ist indes immer noch unklar, auch wenn sein Vertrag eigentlich noch bis 2027 läuft.