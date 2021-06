Dänemark gibt Eriksen-Update: “Sein Zustand ist stabil”

Christian Eriksen kollabierte beim EM-Auftakt Dänemarks gegen Finnland und musste auf dem Platz wiederbelebt werden. Nun gibt der dänische Fussballverband ein Update.

Der Schock in der Fussballwelt sitzt nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen am Samstagabend tief. “Es ist eine harte Nacht. Er ist einer unserer besten Spieler und sogar ein noch besserer Mensch. All unsere Gedanken sind bei ihm und seiner Familie”, sagte Dänemark-Coach Kasper Hjulmand im Anschluss.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

Am Sonntagmorgen teilte der dänische Verband mit, dass das für Sonntag angesetzte Training ausgesetzt wird. Auch sämtliche Medienaktivitäten werden gestrichen. Der Verband betont: “Wir haben mit Eriksen gesprochen. Sein Zustand ist stabil. Er bleibt im im Spital für weitere Untersuchungen.” Man danke allen Vereinen, Verbänden und Spielern für die Anteilnahme.

