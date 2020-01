Daniele de Rossi verkündet seinen Rücktritt

Dieses Mal ist es definitiv: Daniele de Rossi tritt mit 36 Jahren zurück.

Diesen Entscheid hat der italienische Mittelfeldspieler an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Boca Juniors-Präsident Jorge Amor Ameal bekanntgegeben. Der Weltmeister von 2006 bestritt insgesamt 616 Profispiele. Zwischen 2002 und 2019 spielte er auf Profibasis bei der AS Roma. Im vergangenen Sommer wechselte er für ein halbes Jahr zu den Boca Juniors. Dort kam er noch zu vier Ligaeinsätzen. “Ich verspüre einfach das Verlangen wieder mit meiner Familie zu sein. Ich vermisse vor allem meine Tochter und sie vermisst mich. Ich habe die Entscheidung getroffen, sie ist definitiv”, sagte Daniele de Rossi am Montagabend.

Neben dem WM-Titel mit der Squadra Azzurra heimste De Rossi mit seinem langjährigen Klub AS Rom auch zwei Pokalsiege ein. Trotzdem erhielt er im Sommer 2019 keinen neuen Vertrag mehr, er verlängerte seine Karriere in Argentinien. Doch nun wird er wieder nach Europa zurückkehren. Der Spielmacher kündigte bereits an, dass er weiterhin im Fussball arbeiten wird. In welcher Funktion, ist noch offen.

An absolutely fantastic football career comes to an end. Thank you for so many incredible memories, Daniele pic.twitter.com/BxVTd2mAhE — AS Roma English (@ASRomaEN) January 6, 2020

psc 6 Januar, 2020 19:52