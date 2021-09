Demba Ba beendet nach Mini-Gastspiel bei Lugano die Karriere

Der senegalesische Stürmer Demba Ba beendet im Alter von 36 Jahren seine Karriere.

Dies teilt der frühere Bundesliga- und Premier League-Stürmer am Montagabend via Twitter mit. Demba Ba ging in diesem Sommer noch ein kurzes Gastspiel beim FC Lugano in der Super League ein. Für die Tessiner bestritt er drei Joker-Einsätze, ehe der Vertrag nach nur anderthalb Monaten wieder aufgelöst wurde, nachdem es zum neuerlichen Besitzerwechsel kam. Einem neuen Klub schliesst sich Ba nicht mehr an. “Mit einem von Dankbarkeit erfüllten Herzen gebe ich das Ende meiner Spielerkarriere bekannt. Was für eine wunderbare Reise das war. Neben all dem Schweiss und den Tränen, die ich vergossen habe, hat der Fußball mir so viele schöne Gefühle beschert”, schreibt er zum Abschied.

psc 13 September, 2021 20:56