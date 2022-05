Der Spielort für das Finale der EURO 2024 steht fest

Noch war offen, ob das Endspiel um die Europameisterschaft 2024 im Berliner Olympiastadion oder in der Münchner Allianz Arena ausgetragen wird. Seit Dienstag herrscht dahingehend aber Klarheit. Die UEFA gab der Hauptstadt Berlin den Zuschlag für die Austragung des Finals. München bekam dafür das Finale zugeteilt. Weitere Spielorte beim Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli mit 24 Teilnehmern sind auch Hamburg, Frankfurt, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Leipzig und Stuttgart.

Das Exekutivkomitee der @UEFA hat den Spielplan für die UEFA EURO 2024 in Deutschland festgelegt. Das @DFB_Team eröffnet das Turnier am 14. Juni 2024 in München, das Finale steigt am 11. Juli in Berlin.

