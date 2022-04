Wayne Rooney will Derby County trotz Abstieg die Treue halten

Seit Sonntagabend ist klar, dass Derby County in die englische Drittklassigkeit absteigt. Trainer Wayne Rooney will trotz dem Rückschlag beim Verein bleiben.

Der Klassenerhalt war für den Verein schon lange ein beinahe aussichtsloses Unterfangen. Gleich zweimal wurden dem Verein in dieser Saison Punkte abgezogen: Im September waren es zwölf und im Dezember noch einmal neun. Grund dafür waren Verstösse gegen die Regeln der English Football League (EFL) für “Rentabilität und Nachhaltigkeit”. Für Rooney ist denn auch Ex-Besitzer Melvyn Morris verantwortlich für die Misere. “Niemand anderes ist schuld”, sagt der englische Rekordtorschütze gegenüber “Sky Sports”.

Der Ex-Profi stiess im Winter 2020 als Spielertrainer zu Derby und wurde ein Jahr später fix zum Chefcoach ernannt. Der Klub befindet sich nun am Scheideweg. Spekulationen über den Einstieg von neuen Besitzern halten sich hartnäckig. US-Geschäftsmann Chris Kirchner wird mit einem möglichen Kauf in Verbindung gebracht. Rooney möchte beim Verein bleiben, dafür ist ein Wechsel der Besitzerschaft aber Voraussetzung: “Die Zukunft des Vereins ist unsicher. Wenn es nicht passiert, ist auch meine Zukunft unsicher. Also muss es geschehen. Wenn es passiert, dann will ich den Verein wieder aufbauen.” Vertraglich ist Rooney bis Juni 2023 an den Klub gebunden.

psc 19 April, 2022 09:32