Deutsche Fussballnachrichten

Die Coronapandemie hält die Welt weiterhin in Atem. Nicht nur die Privatwirtschaft oder unser aller Leben wird von ihr bzw. den von den Gesetzgebern eingeleiteten Maßnahmen bestimmt, sondern auch die Sportwelt.

Dies hat auch für den Fußball zum Teil gravierende Auswirkungen. Beispielsweise wurde im letzten Jahr die Saison in Frankreich und den Niederlanden abgebrochen und die jeweiligen Tabellenführer vorzeitig zum Meister erklärt. Einige europäische Top-Ligen konnten sich mit diesem Vorgehen überhaupt nicht anfreunden. Auf solcher Weise Meister werden verglichen sie gar mit purem Glücksspiel, als würde man im Casino mit 50 Euro Bonus ohne Einzahlung spielen. Das könne ja nicht die Lösung sein und deshalb wurde in vielen Ländern die Saison zu Ende gespielt, aber ohne Zuschauer.

Aber auch Europapokalwettbewerbe mussten bedingt durch das sich ausbreitende Virus auf eine andere Art und Weise zu Ende gespielt werden. Die Champions League wurde daher in einem einzigartigen Turniermodus mit nur einer einzigen Begegnung in Portugal gespielt. Die sonst üblichen Hin- und Rückspiele entfielen gänzlich. Zu all dem kam, dass sogar die für den Sommer 2020 angesetzte Jubiläumseuropameisterschaft abgesagt und auf den Sommer 2021 verschoben werden musste. Im Herbst 2020 schien sich die Lage wieder etwas zu entspannen, zwischenzeitlich wurde sogar wieder mit Zuschauern gespielt, natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln. Mittlerweile sind wir jedoch wieder bei Geisterspielen angelangt. Wir haben uns die aktuelle Lage in den Top-Ligen Europas angesehen und möchten Ihnen einen Überblick über das Geschehen verschaffen.

Fußball Bundesliga – Endlich wieder Spannung dank Corona?

Die Bundesliga hat international einen eher schlechten Ruf. Vom spannenden Meisterschaftskampf fehlt hierzulande jegliche Spur, zu überlegen ist Bayern München dem Rest der Liga. Mittlerweile haben die Bayern bereits acht Meisterschaften in Folge feiern können und auch, wenn sie in den letzten Jahren und in dieser Saison hier und da etwas schwächelten, wurden sie dennoch mit einigen Punkten Vorsprung am Ende immer Meister. Teilweise waren sie derart überlegen, dass sie kein oder gerade einmal ein einziges Spiel verloren.

Spannend sei die Liga allemal, denn im Abstiegskampf und auch im Kampf um die Europapokalplätze gibt es ja genug Spannung, heißt es gerne vonseiten der Liga. Dass dies allerdings kein Ersatz zum Meisterschaftskampf ist, wird vermutlich auch den Ligavertretern klar sein. Fakt ist wohl, dass diese Saison ebenfalls ohne Zuschauer gespielt werden und das an deren Ende es mit dem FC Bayern vermutlich auch einen neuen alten deutschen Meister geben wird. Auch bei den direkten Absteigern scheint sich die Sache bereits erledigt zu haben, zu abgeschlagen sind Schalke 04 und sowie Mainz 05 bereits.

Die Premier League verspricht zum wiederholten Male Spannung bis zum letzten Spieltag

Die englische Premier League gilt als stärkste Liga weltweit. Auf den Plätzen der englischen Fußballstadien versammeln sich einige der besten Spieler, um den Meister oder den Gewinner des FA Cups – des ältesten Pokalwettbewerbs der Welt – auszuspielen. Großen Anteil daran haben die Besitzer der Vereine, denn anders als in Deutschland können Investoren einen Verein komplett übernehmen und so viel in diesen investieren, wie sie möchten. Qualifiziert sich dieser Verein jedoch für einen europäischen Wettbewerb, dann greifen UEFA-Regularien.

Andererseits sind es auch die horrenden TV-Verträge, welche den englischen Klubs immer mehr Geld in die Kassen spülen. 4,5 Milliarden Pfund garantiert der aktuelle TV-Vertrag den Premier League Clubs, so viel erhält keine Liga in Europa. Deshalb haben die Premier League Vereine auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten und dies macht sich Jahr für Jahr beim Blick auf die Tabelle bemerkbar. Hatte bis vor einigen Jahren noch Manchester United die Liga dominiert, liefern sich nun der FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp, Manchester City, Tottenham Hotspur und phasenweise auch Chelsea London einen spannenden Meisterschaftskampf.

Die Serie A, ein Abbild der Bundesliga

Die italienische Serie A ist der deutschen Bundesliga ähnlicher, als man es vermuten würde. Dies trifft natürlich nicht auf die Art des Fußballs zu, welcher in der höchsten italienischen Liga gespielt wird. Es geht vielmehr um die Dominanz eines einzigen Teams. Die Serie A wird nämlich seit 2012 vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin dominiert. Mittlerweile stehen acht Meistertitel in Folge in der Vita der Bianconeri, Abwechslung und Spannung an der Tabellenspitze scheint glücklicherweise in der aktuellen Saison wieder in den Spitzenfußball Italiens eingekehrt zu sein.

Die beiden Mailänder Spitzenclubs Inter und AC liefern sich ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen, mit etwas Abstand folgen Napoli, die Roma, Atalanta Bergamo und letztendlich auch Juventus. Der Fußball in Italien wird nach wie vor von einer starken Defensive geprägt, italienische Trainer legen zudem sehr viel Wert auf die taktische Ausrichtung ihrer Mannschaften und das taktische Verhalten der einzelnen Spieler. Wie unbequem italienische Teams sein können, bekommen in schöner Regelmäßigkeit die Mannschaften Europas in der Europa League und der Champions League zu spüren.

La Liga in Spanien wird Fußball gelebt

Die spanische La Liga gilt als eine der besonders spannenden Wettbewerbe in Europa. Obwohl in Sachen Meisterschaft meist kein Weg an einem der beiden Spitzenklubs Real Madrid sowie dem FC Barcelona vorbeiführt, gelang es in schöner Regelmäßigkeit einem dritten Verein, diese beiden Mannschaften zu ärgern und ihren Vormachtanspruch zu durchbrechen. Zu diesen Mannschaften gehören unter anderem der FC Valencia, Deportivo La Coruna und natürlich auch Athletico Madrid. Rekordmeister der Primera Divison ist mit 34 Meistertiteln Real Madrid, übrigens ist Real Madrid auch der einzige Verein, dem es gelang, die UEFA Champions League dreimal in Folge zu gewinnen. Keine Frage, Real und der FC Barcelona gehören zu den besten Teams der Welt, aber im spanischen Fußball kann tatsächlich jeder jeden schlagen.

Wie schwierig es ist, im spanischen Fußball zu bestehen, dürfen selbst die beiden Großklubs aus Madrid und Barcelona regelmäßig am eigenen Leib erfahren. So musste sich in der Saison 2020/21 unlängst Real Madrid aus dem spanischen Pokalwettbewerb verabschieden, und zwar nach einer 2:1 Niederlage gegen CD Alcoyano, einem Drittligisten. Auch an der Tabellenspitze sieht alles nach einer hoch spannenden Saison aus, denn der Tabellenführer heißt Atletico Madrid. Atletico hat bislang nur ein einziges Ligaspiel verloren und darüber hinaus erst sieben Gegentreffer hinnehmen müssen. International sind die spanischen Teams allerdings das Maß der Dinge, denn keine Mannschaft aus einer anderen Nation konnte die Champions League oder die Europa League in den letzten Jahren derart oft gewinnen, wie Teams aus Spanien.

psc 25 Januar, 2021 14:38