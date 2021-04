3 Kandidaten für Löw-Nachfolge: DFB setzt Gespräche an

Der DFB sucht einen neuen Bundestrainer. Manager Oliver Bierhoff wird sich nach Ostern mit drei Kandidaten zusammensetzen.

Einer der Anwärter ist Ralf Rangnick. Mit dem 62-Jährigen könnte eine grundsätzliche Reform der Strukturen rund um die Nationalmannschaft in Angriff genommen werden. Sein Interesse am Bundestrainer-Job hat er in der Vergangenheit bereits öffentlich signalisiert.

Ausserdem befasst sich der DFB auch mit internen Kandidaten: U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz kommt diesbezüglich ebenso in Betracht wie Marcus Sorg, amtierender Co-Trainer von Jogi Löw.

Kein Thema sind derweil Bayern-Coach Hansi Flick und Liverpools Trainer Jürgen Klopp. Beide stehen bei ihren Klubs noch mehrere Jahre unter Vertrag und werden deshalb nicht angegangen.

Wann die Gespräche mit den drei genannten Anwärtern genau stattfinden, ist noch unklar.

psc 1 April, 2021 10:37