Bierhoff könnte weitere Weltmeister zurück zum DFB holen

Oliver Bierhoff plant weiter die Zukunft des DFB. Wurde bereits Benedikt Höwedes als Teammanager zurückgeholt, könnten ihm weitere Weltmeister-Kollegen folgen.

“Es geht über Benni hinaus. Ich versuche, in Kontakt zu bleiben, mit den Spielern”, sagte Oliver Bierhoff über mögliche Comebacks von ehemaligen Nationalspielern beim DFB. Konkret nannte der Direktor der deutschen Nationalmannschaft Sami Khedira und Per Mertesacker, die beide ihre Karriere bereits beendet haben.

“Grundsätzlich war es immer der Gedanke, dass wir ehemalige Nationalspieler oder Bundesliga-Spieler einbauen. Das versuchen wir in vielen Bereichen. Wir haben das verstärkt im Trainerbereich gemacht, weil da ein grösseres Interesse ist. Aber das gilt auch im Managementbereich”, so Bierhoff. In welcher Funktion beispielsweise Khedira oder Mertesacker beim DFB fungieren könnten, ist aber offen.

adk 5 September, 2021 11:18