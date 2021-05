DFB-Präsident Fritz Keller tritt zurück

Fritz Keller tritt als Präsident des DFB zurück. Auch Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius verlässt den Verband.

Am Dienstagabend verkündet der DFB, dass Keller “aus eigener freier Entscheidung in Verantwortung des Amtes als Präsident” entschieden habe, nach Abschluss der Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht am kommenden Montag, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius wird seinen Arbeitsvertrag ebenfalls aufheben. Die beiden 1. Vizepräsidenten Dr. Rainer Koch und Peter Peters bleiben bis zu den nächsten Neuwahlen im Amt, werden für ihre aktuellen Positionen dann aber ebenfalls nicht mehr kandidieren. Der nächste Ordentliche Bundestag des Verband soll voraussichtlich auf Beginn des Jahres 2022 vorgezogen werden.

Somit wird bis dahin die komplette Führung des DFB ausgetauscht, wobei Peters und Koch nach dem Rücktritt von Keller vorerst als gleichberechtigte Interimspräsidenten weitermachen, “um den Verband gemeinsam mit dem Präsidium schnellstmöglich in ruhige Fahrwasser zu bringen.”

Fritz Keller wurde zuletzt von den Präsidenten der Regional- und Landesverbände das Vertrauen entzogen, nachdem er Vizepräsident Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglich. Daraufhin wurde er auch vor das DFB-Sportgericht zitiert. Der Druck wurde nun zu gross, es folgte der nun beschlossene Rücktritt.

Im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung des DFB-Präsidiums hat der Verband Konsequenzen aus der anhaltenden Führungskrise gezogen und die Weichen für eine Neuaufstellung des DFB gestellt.

