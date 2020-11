Enthüllt: So plant Jogi Löw mit Müller, Hummels & Boateng

Die interne Analyse beim DFB und insbesondere Bundestrainer Jogi Löw nach dem 0:6-Debakel gegen Spanien läuft. Jetzt gibt es neue Informationen dazu, ob und wie er mit den aussortierten Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng plant.

Sollte Löw am 4. Dezember im Amt bestätigt werden, wonach es zurzeit weiterhin aussieht, wird er für die nächsten Länderspiele im März laut “Bild” weiterhin nicht mit dem Trio planen! Weder Müller noch Hummels oder Boateng sollen für die Testspiele Aufgebote erhalten.

Allerdings: Brillieren die Routiniers in der Bundesliga und den Europacup-Einsätzen für ihre Vereine, sind Comebacks im Hinblick auf den Mai und damit die unmittelbare EM-Vorbereitung nicht ausgeschlossen. Der EM-Zug für Müller, Hummels und Boateng ist also noch nicht abgefahren – falls sie denn überhaupt ein Comeback in der DFB-Elf wünschen.

Am kommenden Freitag wird vom DFB, unter anderem durch Manager Oliver Bierhoff, über die weitere Strategie informiert.

psc 30 November, 2020 10:08