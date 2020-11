So teuer wäre eine Entlassung von Jogi Löw für den DFB

Im DFB wird nach dem 0:6-Debakel in Spanien auch über die Zukunft von Bundestrainer Jogi Löw diskutiert. Eine vorzeitig Entlassung käme den Verband allerdings teuer zu stehen.

Am 4. Dezember soll nach einer internen Analyse und Diskussion entschieden werden, ob und wie es mit der Nationalmannschaft und auch mit Trainer Jogi Löw weitergeht. Laut “Bild” würden dem 60-Jährigen wohl 8 Mio. Euro zustehen, falls eine Trennung noch in diesem Jahr erfolgt. Der Vertrag des Bundestrainers, der in seiner Funktion bereits seit 2006 im Amt ist, läuft noch bis 2022.

psc 25 November, 2020 10:51