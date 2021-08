Entscheidung: Thomas Müller macht in der Nationalmannschaft weiter

Thomas Müller wird weiterhin für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Ein vorzeitiger Rücktritt wie etwa jener von Toni Kroos schliesst der Bayern-Stürmer aus.

Seine Entscheidung hat der 31-Jährige dem neuen DFB-Trainer Hansi Flick bei einem Telefonat mitgeteilt, wie Müller auf einem Sponsorentermin ausführt: “Grundsätzlich habe ich meine Bereitschaft signalisiert. Wenn er mich anrufen will und nominieren will, dann stehe ich bereit. Den Rest wird man in der Zukunft sehen.”

Das Duo harmoniert bestens: Flick machte den Torjäger beim FC Bayern nach seiner Übernahme sofort wieder zum Fixstarter. Wahrscheinlich wird Müller auch im Hinblick auf die WM in Katar 2022 im deutschen Team eine wichtige Rolle einnehmen. Zwischenzeitlich wurde er von Vorgänger Jogi Löw aussortiert, wobei er an der missglückten EM in diesem Jahr wieder Teil des Teams war.

psc 24 August, 2021 13:33