Hamann fordert Rauswurf von Flick: «Das war jämmerlich»

TV-Experte Dietmar Hamann würde sich anstelle des DFB von Bundestrainer Hansi Flick trennen. Der Ex-Nationalspieler übt daneben heftige Kritik am Auftreten Deutschlands bei der WM.

Nach dem Ausscheiden bei der Gruppenphase der Weltmeisterschaft würde Dietmar Hamann Hansi Flick rauswerfen. «Ich halte es für ausgeschlossen, dass wir mit dem Trainer weitermachen können nach diesem Debakel», sagte Hamann am Freitag dem Pay-TV-Sender «Sky». Das frühe Scheitern sei «das Ende einer grossen Fußball-Nation», befand der ehemalige Nationalspieler.

Der 49-Jährige erklärte: «Das war jämmerlich, wie wir uns verkauft haben – auf dem Platz und ausserhalb. Ich wüsste keinen Grund, warum wir in dieser Konstellation weitermachen sollten.» Laut ihm habe es Flick verpasst, eine Mannschaft zu formen. «Es ist die Aufgabe eines Trainers, dass er sieht, welche Spieler zusammenpassen. Ich hatte in den drei Spielen nicht den Eindruck, dass da elf Spieler auf dem Platz stehen, die für das deutsche Trikot durchs Feuer gehen», kritisierte Hamann und fügte hinzu: «Wenn ich das nicht hinbekomme, mit welchem Glauben soll ich denn jetzt schauen, dass es in den nächsten 18 Monaten besser wird?» Im Sommer 2024 steht bereits die Heim-EM an.

adk 2 Dezember, 2022 14:46